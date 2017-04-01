Река Арысь залила Отырарский район Южно-Казахстанской области 

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области разлилась река Арысь и залила дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».







Территория Отырарского района залита водой. Как сообщили в областном Департаменте по чрезвычайным ситуациям, причина в том, что Сырдарья, из-за избытка воды, не может принять воду из Арыси.







В настоящее время уровень воды, залившей дорогу Шаульдир-Коксарай, поднялся до 15-20 сантиметров. Самодельные плотины, построенные местными жителями вдоль дороги, смыты. Но сотрудники ДЧС сообщают, что транспортное сообщение не прервалось. А мост, соединяющий села Шамши Калдаякова и Актам, залит водой, транспорт не может проехать. Местные жители снимают все на сотовые телефоны и распространяют по ватсапу. Дети из маленького села не могут добраться до школы в соседнем селе и учатся в детском саду. Наибольшие трудности испытывают животноводческие хозяйства, потому, что пастбища также залиты водой. И все же, руководство областного ДЧС говорит, что «ситуация стабильная, мы ее контролируем».







«Уровень воды в реке Арысь повышен уже 10 дней. Сейчас вода, поступившая в большом объеме из реки Боролдай, через реку Арысь заливает Отырарский район. Дальше вода не течет, потому, что по Сырдарье проходит 1 110 кубометров воды в секунду, русло наполнено. Там собирается вода. Когда уровень воды снизится, вода уйдет и отсюда. Такое происходит каждый год. Но опасности для населенных пунктов нет. Уровень воды в некоторых местах снизился до 30 сантиметров. На орошаемые земли воду пустили сами крестьяне. Когда уровень воды снижается, они направляют воду через дорогу на следующее поле. Не могу сказать, что эта вода скоро сойдет. Она будет стоять еще около 10 дней», - сказал руководитель ДЧС Нурболат Дербисов.







Часть воды вливается в озеро Шошкаколь, а вода, залившая окрестности села Сарыколь, направляется в Сырдарию. Акимат района и служба ЧС, сотрудники полиции принимают меры безопасности. Говорят, что уровень воды, залившей мост между селами Шамши Калдаякова и Актам, через день-два понизится и движение транспорта восстановится.



