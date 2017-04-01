Региональный хаб по противодействию глобальным угрозам создадут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов в Вене подпишет меморандум о взаимопонимании с исполнительным директором Управления по наркотикам и преступности (УНП) ООН Юрием Федотовым.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Службы центральных коммуникаций Мурат Жуманбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно меморандуму, на базе Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре создается региональный хаб по противодействию глобальным угрозам. Это будет единая в Центральной Азии площадка, где сотрудники правоохранительных и специальных органов будут обучаться лучшим мировым практикам и передовым технологиям по противодействию пяти глобальным угрозам - экстремизму и терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия, торговле людьми, киберпреступности и коррупции», - рассказал Мурат Жуманбай.

УПН - подразделение ООН, занимающееся борьбой с незаконным оборотом наркотиков, оружия, организованной преступностью, торговлей людьми и международным терроризмом. По всему миру функционирует 21 региональное отделение, охватывая около 150 стран. Всего в Управлении работает около 1500 человек.

История взаимодействия Казахстана и УНП берет свое начало с официального визита исполнительного директора Программы ООН по контролю за наркотиками Джорджио Джакомелли в Казахстан в мае 1994 года.

Казахстан подписал и ратифицировал все крупнейшие соглашения в области международного контроля над наркотиками и преступностью (конвенцию о наркотических средствах (1961), конвенцию о психотропных средствах (1971), конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ (1988), конвенцию по борьбе с транснациональной организованной преступностью (2000) и протоколов к ней, конвенцию ООН против коррупции (2003), 14 из 19 универсальных международных конвенций и протоколов по борьбе с терроризмом.