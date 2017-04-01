Региональный диабетологический центр открыли в Шымкенте 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте на базе областного эндокринологического диспансера открылся региональный диабетологический центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Южно-Казахстанской области.

Новое учреждение будет оказывать специализированную медицинскую помощь жителя соседних Кызылординской и Жамбылской областей. Здесь применяются современные методы диагностики и лечения больных сахарным диабетом. С помощью аппарата СGMS 288 раз в сутки проводится круглосуточное непрерывное измерение гликемии в крови пациентов сахарным диабетом. В «Школе Диабета» работают специально обученные инструкторы.

Как отмечается, в областном эндокринологическом диспансере около 60% - это врачи с высшей категорией. Совместно с врачами эндокринологами-диабетологами пациентам с сахарным диабетом оказывают медицинскую помощь врачи нефрологи, кардиологи, офтальмологи, невропатологи, ангиохирурги. Врачи диспансера ежегодно повышают квалификацию.





Кроме того, в 2016 году 2 врача эндокринолога прошли обучение в Санкт-Петербурге на базе Многопрофильного Санкт-Петербургского центра по ультразвуковой диагностике сосудистой патологии нижних конечностей. Также один врач обучился в этом же городе по морфологической диагностике тонкоигольной аспирационной биопсии щитовидной железы, 25 врачей повысили квалификацию на территории Республики Казахстан.

Областной эндокринологический диспансер является клинической базой для медицинских колледжей и медицинских факультетов высших учебных заведений. Здесь, наряду с лечением больных, организуют семинары, конференции и встречи по вопросам диабетологии. В целях пропаганды здорового образа жизни, в школе диабета обучают профилактике ожирения.