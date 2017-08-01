АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ребенок пострадал в ДТП с участием автомобиля консульства России в Уральске, сообщает mgorod.kz.

ДТП произошло 19 августа около 8 часов вечера на пешеходном переходе по улице Даумова.



По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу по «зебре», а в это время автомобиль на скорости ехал по дороге. Ребенок попытался отпрыгнуть назад и спиной ударился об авто.



«Состояние у него нормальное, мальчик, по предварительным данным, находится в шоковом состоянии, поэтому мы его увозим в больницу, а врач после осмотра уже решит, будет ли он госпитализирован», - сообщил фельдшер.



На место ДТП прибыл генеральный консул России в Уральске Саид Забитов, однако от комментариев он отказался.