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Ребенок пострадал в ДТП с участием автомобиля консульства России в Уральске

Ребенок пострадал в ДТП с участием автомобиля консульства России в Уральске
20 Августа 2017 01:59 181

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ребенок пострадал в ДТП с участием автомобиля консульства России в Уральске, сообщает mgorod.kz.

ДТП произошло 19 августа около 8 часов вечера на пешеходном переходе по улице Даумова.

 По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу по «зебре», а в это время автомобиль на скорости ехал по дороге. Ребенок попытался отпрыгнуть назад и спиной ударился об авто.

«Состояние у него нормальное, мальчик, по предварительным данным, находится в шоковом состоянии, поэтому мы его увозим в больницу, а врач после осмотра уже решит, будет ли он госпитализирован», - сообщил фельдшер.

На место ДТП прибыл генеральный консул России в Уральске Саид Забитов, однако от комментариев он отказался.

Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, ДТП,
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