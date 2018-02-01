Ребенка спасли из горящего автомобиля гвардейцы в Астане
27 Февраля 2018 16:03 1597
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гвардейцы в Астане спасли из горящей машины ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.
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По информации ведомства, автомобиль загорелся на улице Алтынсарина в понедельник вечером. В это время войсковой наряд Нацгвардии в составе трех человек патрулировали в данном районе.
«До прибытия пожарной службы личный состав организовал оцепление места происшествия и принимал меры по тушению пожара. Устранили возгорание машины, используя огнетушители с гражданских машин. В машине находилась внучка владельца авто, которую бойцы вынесли незамедлительно», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Астана, Происшествия,
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