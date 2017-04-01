Развитие сотрудничества Казахстана и Грузии будет взаимовыгодным - экономист

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Развитие сотрудничества Казахстана и Грузии будет взаимовыгодным, считает экономист Жангир Рахжанов. Своим мнением эксперт поделился с МИА «Казинформ».

«Это достаточно очевидно, что для Казахстана расширение экономического сотрудничества с любой страной - это обоюдосторонняя выгода. В Казахстане и Грузии открытые экономики. Мы и они - члены ВТО. То есть, нет никаких барьеров по взаимовыгодной торговле. Если правительства двух стран нашли какие-то особые точки соприкосновения, то это можно только приветствовать и обязательно нужно развивать», - сказал Ж.Рахжанов.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Грузии Георгий Маргвелашвили посетит с официальным визитом Казахстан. Об этом после церемонии вручения верительных грамот Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в РК Зураб Абашидзе.

В свою очередь, Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений с Грузией.