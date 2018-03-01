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Развитие Китая не несет угрозы другим странам - Си Цзиньпин

20 Марта 2018 09:23 447
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Развитие Китая не несет угрозы другим странам - Си Цзиньпин

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китай продолжит идти по пути мирного развития и строительства «Одного пояса, одного пути». Об этом сегодня на закрытии исторической 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва заявил Председатель КНР Си Цзиньпин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

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«Развитие Китая не представляет угрозы ни для какой-либо страны. Китай никогда не будет стремиться к гегемонии и не пойдет в расширение. Только те, кто привык угрожать другим, расценивают всех как угрозу (...) Китай всегда будет идти по пути мирного развития и проводить открытую стратегию взаимной выгоды и беспроигрышных результатов. Китай будет продолжать активно поддерживать международную справедливость и правосудие (...) Китай будет продолжать активно содействовать строительству инициативы «Один пояс, один путь», - сказал китайский лидер.

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Ключевые слова: Китай, Безопасность,
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Автор:

Садык Акижанов

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