Разведка меди началась в Карагандинской области 

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Австралийско-британский концерн взялся за разведку в недрах земли в поисках запасов медно-порфировых руд в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, австралийско-британский концерн «Rio Tinto» проводит разведку совместно с АО «Казгеология».

«Работы проводятся на двух участках региона - «Коргантас» и «Балхаш-Сарышаган». По результатам геологоразведки ожидается обнаружение медных месторождений мирового класса с минимальными запасами руды 1 миллиард тонн. Инвестиции на поисковой стадии составят 3 миллиарда 400 миллионов тенге», - сообщили в пресс-службе акимата.

«Коргантас», расположенный в Шетском районе, стал первым проектом компании «Rio Tinto» в Казахстане. Прежде чем принять решение, концерн много лет присматривался к нашей стране. Иностранный инвестор счел привлекательными условия в регионе.

«Геологоразведка - это рискованная сфера. Инвестор сделал ставку на перспективу. Проект, стартовавший в 2015 году, рассчитан на 5-6 лет», - проинформировали в акимате.





В настоящее время на участке «Коргантас» завершились наземные геофизические исследования. Начались буровые работы, объем которых составил порядка 2 500 метров. Компания продолжает работы и на площади «Балхаш-Сарышаган». Здесь производятся с воздуха аэрогеофизические исследования. Из запланированных 24 тысяч погонных километров съемки на сегодняшний день выполнено 86 процентов. Также продолжаются наземные геофизические работы.

Балхаш-Сарышаганская площадь составляет порядка 13 000 квадратных километров. Площадь участка Коргантас - около 4 000 квадратных километров.

«Rio Tinto» является глобальной горнорудной компанией, имеющей многолетний опыт, направленный на применение передовых технологий в области геологии и оценки ресурсов. Компания присутствует в 40 странах мира.