Разрушенный тротуар восстановили благодаря жалобе астанчанина по WhatsApp

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев поделился в Фейсбук публикацией акимата Сарыарки.

Как отмечается в публикации, важным принципом работы акимата района "Сарыарка" является оперативность выполнения работ.



В субботу в 21:29 житель района "Сарыарка" обратился по личному номеру акима района по проблеме обрушения асфальтового полотна тротуара по ул. Окжетпес, перекресток ул.Жалиля (район 20 школы), направив фотоматериал по средством приложения WhatsApp.



"Акимом района в срочном порядке были направлены специалисты для оценки ситуации и последующего устранения замечаний. Уже к 00.54 специалистами акимата района совместно с Управлением автомобильных дорог г.Астана был восстановлен указанный участок тротуара", - сообщает акимат района.