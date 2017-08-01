Разрушающиеся курганы исследуют в Акмолинской области 

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Накануне профессионального праздника -ДНЯ археологов в Кокшетау, в центре по охране и использованию историко-культурного наследия проинформировали о том, что в полевом сезоне 2017 года областной археологической экспедицией проводились исследовательские работы на разрушающемся вследствие атропогенного фактора памятнике археологии - могильнике Кеноткель XVIII, относящемся к эпохе бронзы.

Охранно-спасательные работы ведутся в течение 11 лет. В 2017 году изучены пять наиболее разрушающихся курганных конструкций, передает региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

По информации центра по охране и использованию историко-культурного наследия, уникальность местности в том, что на относительно небольшом участке территории сосредоточено более 200 памятников археологии от энеолита до этнографической современности, свидетельствующих о причастности Акмолинского региона к древним культурам (например, гипотеза об андроновской культуре).







В ходе археологических исследований обнаружилось, что курганы были разграблены еще в древности. В трех их пяти курганных конструкций присутствуют элементы кремации, что было характерно для данного периода и связанно с культом огня.

«В двух курганных конструкциях обнаружены скелеты, ориентированные головой на запад. В представлениях андроновцев земля имела форму вписанного в круг квадрата, отсюда круглый курган с могилой в центре был подобием мира. По древним поверьям этого исторического периода каждой стороной света управлял свой бог, поэтому ориентация на запад была ориентацией на божество, ведавшее связью с потусторонним миром. Покойники были погребены в скорченном положении в форме эмбриона, считалось, что земля покоит умершего, как мать сына, и что в будущем он возродится к новой жизни. У изголовья погребенных обнаружены керамические сосуды, в которые ложилась пища и молоко, а также куски туш животных, что необходимо было погребенному в загробной жизни, согласно древним мифам», - рассказали сотрудники центра.

Всего обнаружено 9 керамических сосудов различной формы с геометрическим орнаментом, выполненным гребенчатым штампом и фрагменты бронзовых изделий.







Обнаруженные артефакты служат источником для дальнейших исследований по истории Казахстана и трансформации Акмолинского региона в общемировое культурное пространство.

На территории Акмолинской области насчитывается 1700 памятников археологии. Все памятники были открыты и введены в научный оборот с середины 20 века. Основная концетрация памятников археологии приходится на Зерендинский, Енбекшильдерский, Буландынский, Атбасарский, Ерейментауский районы.



