Разрешено ли фотографировать в магазинах Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей пояснили, имеют ли казахстанцы право проводить фото и видеосъемку товаров в магазинах, передает МИА «Казинформ».
«В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Конституции Республики Казахстан, каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом. В нормативных правовых актах, регулирующих общественные отношения в сфере торговой деятельности, устанавливающих организационные основы государственного регулирования торговой деятельности не предусмотрены ограничения на фотосъемку товаров», - написал пресс-секретарь комитета Абу-Али Алибек в Facebook.
Также, отметил он, в соответствии с пунктом 12 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей» продавцу (изготовителю, исполнителю) запрещается ограничивать права потребителей в отношении применения фото-, видеосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.
«Поэтому в действующем законодательстве запрет на фотосъемку товаров, а также цены не предусмотрен», - резюмировал А.Алибек.
Фото: vitvesti.by
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