Разработчики учебников МОН РК ответили на видеообращение матери школьника

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Разработчики учебников дали разъяснения в ответ на видеообращение матери школьника Салтанат Тажиевой к министру образования и науки Ерлану Сагадиеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее мать первоклассника Салтанат Тажиева от имени родителей записала видеообращение к министру образования и науки Ерлану Сагадиеву по поводу соответствия заданий в новых учебниках 1-го класса возрасту ребенка.





По словам Салтанат Тажиевой, в прошлом году родители дошкольников купили учебники на сумму от 15-20 тыс.тенге.

По ее словам, в учебнике для нулевого класса есть задание - отметить птиц, которые занесены в Красную книгу. В связи с чем, у женщины вопрос: может ли 5-летний ребенок знать о существовании Красной книги?



Женщина отмечает, что ученики не могут знать законы физики в столь юном возрасте, именно такие задания содержатся в учебнике «Естествознание».



«Например, если с горки одновременно спустить легковую и грузовую машину, какая из них приедет позже? Это закон физики. Как ребенок может ответить на данный вопрос?» - спрашивает она.



Также учебник содержит задания таких предметов, как физика, биология, астрономия и т.д.



«Как ребенок, не знающий еще алфавит, может ответить на такие вопросы? Соответствуют ли задания возрасту детей? Не слишком ли они сложные?» - спрашивает она.



Также Салтанат Тажиева поднимает в обращении вопрос о тяжести школьных рюкзаков. Согласно нормам, первоклассник может поднимать тяжесть в 2 килограмма без причинения ущерба своему здоровью. На настоящий момент, при наполнении школьного ранца учебниками и тетрадями, его вес составляет более 5 кг. Мать задается вопросом, не получим ли мы в итоге больное поколение.



По поручению министра образования и науки Ерлана Сагадиева разработчиками учебника был подготовлен официальный ответ, размещенный в Facebook.



В первую очередь, Салтанат Тажиевой была выражена благодарность за неравнодушное отношение к школьникам и образовательной программе начальных классов.



На вопросы, поднятые в ее видеообращении, отвечает учитель начальных классов и разработчик учебных программ Орехова Наталья Владимировна.

Наталья Владимировна отмечает, что сегодня очень важно научить детей не просто считать, писать и т.д., но и применять на практике все теоретические знания, полученные в школе. Именно с этой целью и были выпущены новые учебники. Например, предмет "Естествознание" включает в себя материалы по таким сложным предметам как химия, физика, биология. В новом учебнике по естествознанию эти материалы изложены на простом и понятном для деток языке. Этого удалось добиться путем привлечения к работе над учебником практикующих учителей младших классов.



Например, смысл понятия "траектория", которое упоминает в своем обращении Салтанат Тажиева, по словам Натальи Владимировны, можно объяснить даже малышу. Для этого учитель во время занятия сначала интересуется у детей что такое "траектория". Затем педагог вместе с ними проводит эксперимент: с доски, напоминающей поднос с наполнителем (мукой или строительной смесью), параллельно спускаются пластилиновый шарик и игрушечная машинка. После этого ученикам предлагается рассказать о том, что же осталось на доске. Как правило, детки отвечают, что и машинка, и шарик оставили на плоской поверхности свои следы. Задача учителя сообщить детям, что каждый из этих следов и есть траектория движения предмета.



Аналогично, экспериментальным путем, можно вместе с ребенком узнать какая из двух машинок проедет дальше по наклонной поверхности (Наталья Владимировна демонстрирует это с помощью учебника) и от чего это будет зависеть (вес машинки, ее размер и т.д.).



Таким образом, ученики младших классов знакомятся со сложными и интересными понятиями, с которыми им придется столкнуться в старшей школе. Так они имеют возможность еще в детстве узнать, как минимум, азы и терминологию важных наук.



Отдельно стоит затронуть тему детских портфолио, составление которых, по мнению Салтанат, занимает много времени у педагогов. Эти портфолио очень важны. Просматривая их родители могут отследить прогресс в обучении их детей с помощью новых образовательных программ.



Все учебники и рабочие тетради легки по весу и соответствуют современным техническим и гигиеническим требованиям. Поэтому ученики, посещающие сегодня занятия 5 раз в неделю, не испытывают дискомфорта и чрезмерных физических нагрузок.



Наталья Владимировна от лица всех учителей младших классов и других работников сферы образования еще раз выражает огромную благодарность родителям, которые с таким трепетом и вниманием относятся к образовательному процессу. Комплексное взаимодействие детей, их родителей и учителей поможет ученикам достичь высоких результатов в процессе получения качественных и по-настоящему функциональных знаний, соответствующих требованиям 21 века.