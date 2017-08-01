Разработчики ответили, почему в школьном учебнике появились слова «пиарить» и «лайкать»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Разработчики ответили на критику родителей учебников русского языка для пятых классов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что родителей возмутили фразы «пиарить подкаст через соцсети», «лайкать в соцсетях», «эмотиконы» в учебниках для 5 класса.

По информации Министерства образования и науки, вышедший недавно учебник является альтернативным, а не основным. Его пока еще не завезли в школы, но это полноценное качественное учебное пособие.

Как сообщила один из разработчиков учебника Гульмира Кожамкулова, «обновлённое содержание будет способствовать развитию грамотности и критического мышления у учеников». По ее словам, такие слова, как «эмотикон», «подкаст» или «пиарить» уже давно применяются не только при общении, но и в средствах массовой информации.

Как сообщила Кожамкулова, польза подобных заданий очевидна: школьники учатся отличать язык официального общения от разговорной или общеупотребительной лексики. В учебнике подробно объясняется, какие выражения нельзя использовать в официальной речи, и почему. Таким образом, пособие помогает школьникам формировать грамотную устную и письменную речь, учит распознавать лексические единицы разных уровней и стилей.

Стоит отметить, что на странице zhest_kz появилась еще одна публикация об учебнике по русскому языку за 5 класс. Здесь в тексте используются слова «комп», «завис», «мэйл», «хэлп» и другие.