Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: -2 °С
USD 332.68 EUR 394.16
RUB 5.70 CNY 50.62
Новости
Вся лента >>>

Разработанный Китаем первый крупногабаритный самолет-амфибия совершил полет

24 Декабря 2017 15:38 484
Поделиться:
Разработанный Китаем первый крупногабаритный самолет-амфибия совершил полет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Разработанный Китаем первый крупногабаритный самолет-амфибия AG600 в воскресенье совершил первый полет, пишет Синьхуа.

В 09:39 самолет-амфибия AG600 под кодовым названием «Куньлунь» поднялся в воздух из аэропорта гражданской авиации Цзиньвань в городе Чжухай южно-китайской провинции Гуандун.

Гидросамолет имеет длину в 39,6 метра и размах крыльев в 38,8 метра, сообщило Китайское объединение авиационной промышленности.

Самолет-амфибия AG600 может применяться для спасательных операций на море, ликвидации лесных пожаров, мониторинга морской окружающей среды и ее охраны.


Разработанный Китаем первый крупногабаритный самолет-амфибия совершил полет 

Компания-разработчик заявила ранее, что получила заказы сразу на 17 машин типа AG600.

Telegram-канал:

Ключевые слова: Китай,
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив