Разработанный Китаем первый крупногабаритный самолет-амфибия совершил полет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Разработанный Китаем первый крупногабаритный самолет-амфибия AG600 в воскресенье совершил первый полет, пишет Синьхуа.

В 09:39 самолет-амфибия AG600 под кодовым названием «Куньлунь» поднялся в воздух из аэропорта гражданской авиации Цзиньвань в городе Чжухай южно-китайской провинции Гуандун.

Гидросамолет имеет длину в 39,6 метра и размах крыльев в 38,8 метра, сообщило Китайское объединение авиационной промышленности.

Самолет-амфибия AG600 может применяться для спасательных операций на море, ликвидации лесных пожаров, мониторинга морской окружающей среды и ее охраны.







Компания-разработчик заявила ранее, что получила заказы сразу на 17 машин типа AG600.