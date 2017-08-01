Разработана новая программа для продвижения экспорта казахстанских товаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК утвердило программу «Национальная экспортная стратегия», разработанную по поручению Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа направлена на достижение стратегических целей, определенных Стратегией «Казахстан-2050», в частности, по увеличению объема экспорта несырьевых товаров в два раза к 2025 году в сравнении с 2015 годом.

«Учитывая, что программа разработана на пятилетний период, в качестве целевых индикаторов успешности ее реализации предлагается установить увеличение объема несырьевого экспорта в сравнении с показателем 2015 года в полтора раза к 2022 году, а также прирост экспорта несырьевых товарных позиций в страны приоритетного и высокого интереса», - сообщил на заседании Правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

По его словам, в ходе работы над экспортной стратегией проанализирована текущая ситуация, в том числе экспорт Казахстана за последние 10 лет, принятые государственные и правительственные программы, предусматривающие в той или иной мере поддержку национальных экспортеров. Рассмотрены нормы национального законодательства, оказывающие влияние на экспортные операции, существующие меры поддержки экспортеров, международные соглашения Казахстана. Также изучен международный опыт по вопросам поддержки и стимулирования экспорта зарубежных стран - крупнейших экспортеров мира.

Как отметил министр, для достижения поставленной цели по росту объема несырьевого экспорта программой предлагается комплексное решение некоторых задач. В частности, это совершенствование институциональных основ поддержки экспортеров, определение перспективной «экспортной корзины» по товарам и услугам с выделением перспективных рынков сбыта, оказание финансовых и нефинансовых мер поддержки для экспортеров, устранение барьеров, препятствующих развитию экспорта.