Разработана карта брачного возраста в разных странах мира  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во всем мире дети продолжают вступать в брак без согласия, но чаще по требованию своей семьи. Несмотря на то, что многие страны устанавливают минимальный возраст для вступления в брак, большинство избегают ответственности за нарушение закона, если имеется «согласие родителей».

Чаще всего, возраст, в котором мальчикам и девочкам разрешается вступать в брак, различается.

Girls Not Brides - это проект, целью которого является остановить ранние браки в мире.

Сайт indy100 разработал карту брачного возраста в разных странах мира с данными 2016 года.

Контролируемые ИГИЛ территории Ирака и Сирии, не указаны на картах. Тем не менее, брачный возраст (с согласия родителей) на этих территориях различается.

В июле 2016 года верховный суд Танзании постановил, что действующий в стране закон о браке должен быть пересмотрен в целях устранения неравенства в возрасте мальчиков и девочек для вступления в брак. Согласно изменениям в законе, брачный возраст в Танзании для девушек и мужчин составляет 18 лет.

Решение было принято после того, как государство ужесточило закон о браке для мужчин, вступавших в брак со школьницами или в связи с беременностью последних.

В январе 2017 года Грузия планирует установить брачный возраст для девушек и мужчин в 18 лет, после аннулирования исключения в Гражданском кодексе страны, согласно которому, подросткам разрешается вступать в брак «в особых случаях».

Согласно конституции Зимбабве от 2013 года, брачный возраст для представителей обоих полов составляет 18 лет. В то же время, Закон о браке противоречит конституции, устанавливая брачный возраст в 16 лет для юношей и девушек. В 2016 году суд признал закон о браке не соответствующим конституции.

В Малайзии предлагается принять закон, повышающий возраст для вступления в брак для девушек-мусульманок до 18 лет.

Гамбия не намерена более признавать легальность браков, заключенных между лицами, не достигшими 18 лет, ужесточив ответственность за нарушение данной нормы (20 лет тюремного заключения для всех вовлеченных сторон и 10 лет заключения для тех, кто знал о готовящемся браке, но не сообщил об этом правоохранительным органам). Ожидается, что закон будет принят в июле 2017 года.

В конце ноября правительство Бангладеш предложило понизить возраст вступления в брак «для сохранения чести девушек».

Согласно отчету Организации по наблюдению за соблюдением прав человека, 52% девочек в Бангладеш выходят замуж до 18 лет, а 18% вступают в брак, не достигнув и 15-летнего возраста.

Несмотря на то, что законопроект устанавливает брачный возраст для девушек в 18 лет, документ также содержит нормы, согласно которым девочки, не достигшие 18 лет, могут вступать в брак «при особых обстоятельствах, например при случайной или внебрачной беременности».

Организация по наблюдению за соблюдением прав человека заявила, что данный законопроект не предусматривает минимальный брачный возраст для таких «исключительных» случаев.

Кампания «Девочки не невесты» заканчивается в 2016 году. Представитель проекта рассказал indy100 о планах на следующие 12 месяцев: «Наши усилия будут направлены на поддержание партнеров в реализации национальных стратегий, направленных на запрет ранних браков (или сотрудничество с различными государственными органами для разработки соответствующей стратегии), обеспечение финансирования данного сектора, агитация в поддержку различных секторов (особенно, секторы здравоохранения, образования и гуманитарные сферы).

В Казахстане возраст, при котором разрешено вступать в брак составляет 18 лет.





