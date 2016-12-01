АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Государственной комиссии по дальнейшему совершенствованию государственной языковой политики.

В его работе приняли участие депутаты Парламента РК, известные ученые-лингвисты и руководители центральных и местных государственных органов, сообщает primeminister.kz.

В ходе заседания, прошедшем 23 декабря, были обсуждены вопросы реализации Закона РК «О языках в Республике Казахстан» и Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.

«За 25-летний период развития в стране проделана большая работа по совершенствованию языковой политики. Безусловно, это плоды независимости и последовательной языковой политики Главы нашего государства», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

В рамках заседания министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев презентовал новую методику быстрого и эффективного обучения казахскому языку, которая основана на лучших международных опытах и научной базе. Согласно новой методике, разработан Частотный словарь казахского языка для общего образования. Планируется запустить новый проект в пилотном режиме в общеобразовательных школах с русским языком обучения в 2017 году.

Также по данному вопросу выступили руководители филиала Назарбаев Интеллектуальные школы Ж. Абуов и управления по развитию государственного языка Национального центра тестирования А. Абдыхалыков.

Кроме того, перед участниками совещания с отчетами о ходе реализации Закона РК «О языках в Республике Казахстан» выступили министр культуры и спорта РК А. Мухамедиулы, министр финансов Б. Султанов и аким Павлодарской области Б. Бакауов.

Подводя итоги заседания, Премьер-Министр РК дал ряд поручений ответственным государственным органам.