Разрабатывать стандарт Халал в Казахстане помогают немецкие и малайские эксперты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК Биржан Канешев рассказал о создании национальной системы подтверждения халал-продукции.

«В Казахстане активно развивается еще одно направление как в сельском хозяйстве, так и в других отраслях - халал-индустрия. При этом единичные стандарты на продукцию и услуги не способны урегулировать такой большой объем выпускаемой продукции в Казахстане. Также очень большое значение имеет регулирование халал-индустрии на законодательном уровне, отсутствие которого позволяет выпускать совершенно несоответствующую продукцию с брендом халал, - рассказал корреспонденту Казинформа Биржан Канешев.

Он считает, что для создания национальной системы подтверждения органической продукции и продукции «халал» нужно реализовать ряд системных поэтапных мероприятий.

«В области стандартизации - это проработка вопроса принятия стандартов IFOAM (Международная федерация движений за органическое сельское хозяйство); создание Технических комитетов по стандартизации приоритетных направлений; адаптация международных и региональных стандартов в области органической продукции и халал-продукции развитых стран в этой области, их внедрение и так далее. В области аккредитации и оценки соответствия - обучение и подготовка квалифицированных кадров; установление со стороны Министерства сельского хозяйства РК квалификационных требований к инспекторам в целях осуществления контроля за производством органической продукции, внедрение системы добровольной сертификации на соответствие требованиям национальных и межгосударственных стандартов на органическую продукцию», - проинформировал он.

Кроме того, в целях развития халал-индустрии комитетом проведена работа с контрпартнерами из Германского общества по международному сотрудничеству и Исламского банка развития. Инициирован и поддержан четырехсторонний проект «Reverse Linkage» (Обратная связь), целью которого является предоставление технической помощи Казахстану по созданию халал-индустрии на основе международного опыта. Так, в конце января 2017 года ожидается визит малазийских экспертов, с участием которых при привлечении заинтересованных государственных органов и организаций (Министерств сельского хозяйства и религий и гражданского общества, Комитет по защите прав потребителей, Национальная палата предпринимателей и др.) планируется обсудить и выработать основные подходы по выстраиванию национальной инфраструктуры Халал в Казахстане.

Халал - «все то, что разрешено и допустимо в исламе» (противоположно хараму). Наиболее часто это понятие используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи.