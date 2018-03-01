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Разлив нефти: В Атырауской области оценивают ущерб

1 Марта 2018 19:17 447
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Разлив нефти: В Атырауской области оценивают ущерб

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экологии Атырауской области начали проверку почвы в месте розлива нефти на месторождении «Морское», сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.    

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Как проинформировали экологи, разлив нефти произошел 23 февраля в Жылыойском районе на месторождении «Морское» на территории площадки буровой. Площадь разлива составила около 750 квадратных метров, нефть разлилась только на территории буровой. На данный момент территория площадки очищена от нефтепродуктов. Была организована перевозка шлама в Мангистаускую область на специализированный полигон для последующей утилизации.

Специалисты департамента экологии Атырауской области взяли пробы почвы для определения степени загрязнения, а также оценки ущерба окружающей среде.

«Мы провели ряд необходимых процедур для того, чтобы оценить последствия разлива нефти, была создана специальная группа для проверки данного инцидента», - сообщил руководитель отдела государственного экологического контроля департамента экологии Атырауской области Абзал Темиров.


Разлив нефти: В Атырауской области оценивают ущерб 
Разлив нефти: В Атырауской области оценивают ущерб 

После того, как станут известны результаты экспертизы, будет определена оценка ущерба окружающей среде. Также будут приниматься меры в отношении недропользователя, который своевременно не сообщил о факте разлива нефти.
Как сообщил аким Жылыойского района Алиммухамед Куттымуратулы, на месте ЧП помимо сотрудников департамента экологии также работают представители всех ответственных органов, которые выясняют причины инцидента и работают над устранениями последствий разлива нефти. Ситуация находится под контролем местных исполнительных органов.


Разлив нефти: В Атырауской области оценивают ущерб 
Разлив нефти: В Атырауской области оценивают ущерб 

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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, Нефть, Экология,
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Автор:

А. Соколов

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