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Разбивший на Rolls-Royce витрину автосалона водитель находился под воздействием наркотиков

7 Марта 2018 14:31 1650
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Разбивший на Rolls-Royce витрину автосалона водитель находился под воздействием наркотиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужчина, разбивший на Rolls-Royce витрину автосалона в Алматы, находился в под воздействием наркотиков.

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Об этом МИА «Казинформ» сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД Республики Казахстан Алмас Садубаев.

Этот факт зарегистрирован в ЕРДР по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». 

«По результатам медицинского освидетельствования на момент совершения противоправного деяния задержанный 1990 г.р. находился в состоянии наркотического опьянения», - сообщил А.Садубаев.

По уголовному делу назначены экспертизы. Расследование продолжается. 

 

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Ключевые слова: Алматы, МВД РК,
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