Разбивший на Rolls-Royce витрину автосалона водитель находился под воздействием наркотиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужчина, разбивший на Rolls-Royce витрину автосалона в Алматы, находился в под воздействием наркотиков.

Об этом МИА «Казинформ» сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД Республики Казахстан Алмас Садубаев.

Этот факт зарегистрирован в ЕРДР по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

«По результатам медицинского освидетельствования на момент совершения противоправного деяния задержанный 1990 г.р. находился в состоянии наркотического опьянения», - сообщил А.Садубаев.



По уголовному делу назначены экспертизы. Расследование продолжается.