Разбивший на Rolls-Royce витрину автосалона водитель находился под воздействием наркотиков
7 Марта 2018 14:31 1650
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужчина, разбивший на Rolls-Royce витрину автосалона в Алматы, находился в под воздействием наркотиков.
Новости по темеВ Караганде спасли обварившегося в молоке ребенка Случай с сорвавшимся лифтом с 15 этажа прокомментировали в КазНУ
Об этом МИА «Казинформ» сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД Республики Казахстан Алмас Садубаев.
Этот факт зарегистрирован в ЕРДР по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
«По результатам медицинского освидетельствования на момент совершения противоправного деяния задержанный 1990 г.р. находился в состоянии наркотического опьянения», - сообщил А.Садубаев.
По уголовному делу назначены экспертизы. Расследование продолжается.
Загрузка...
Читайте также
- О масштабах нехватки общежитий рассказали в алматинских университетах
- Инициативы Президента означают апгрейд социальной политики - экономист
- Большой поддержкой полицейских являются инициативы Президента - глава МВД
- Аким Алматы поздравил женщин с праздником
- Байбек посоветовал алматинцам активнее участвовать в развитии предпринимательства
- Самую красивую девушку-полицейского назвали в Казахстане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Касымова Эльмира
954-047