Растет привлекательность госслужбы - Алик Шпекбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал о росте привлекательности госслужбы среди казахстанцев.

«С начала текущего года в территориальных департаментах Агентства на занятие 85 вакантных мест подано 510 заявок. В среднем 6 претендентов на одну должность. При этом за весь прошлый год среднее количество кандидатов составило менее 2 человек на место: при 446 вакансиях - 804 заявки. Повышенный интерес к конкурсам наблюдается в Южно-Казахстанской области (20 претендентов на место), Астане (13), Карагандинской (9) и Жамбылской областях (8), что вполне сопоставимо с кадровой конкуренцией в корпоративном секторе», - написал А. Шпекбаев на своей странице в Facebook.

По его словам, это говорит, что растет привлекательность госслужбы.

«Ключевую роль в этом играет двухкратное повышение оплаты труда исполнительскому звену в рамках ФБШ. Среди кандидатов - действующие госслужащие, в том числе руководящего звена, работники квазигосударственного сектора и банков второго уровня.

Без ложной скромности могу сказать и о повышении доверия как к процедурам отбора, так и Агентству. Молодежь охотно идет на конкурсы, надеясь на собственные силы и, как сейчас модно говорить, скиллы»,- заключил глава агентства.