Расстрелявшие полицейских в Астрахани совершили еще одно нападение - СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неизвестные ранили троих сотрудников Росгвардии в Астрахани, один из нападавших убит, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, инцидент произошел около 1:40 по местному времени (0:40 мск). "Во время розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии при попытке остановить автомобиль подверглись обстрелу. Были ранены трое сотрудников, они госпитализированы", - заявили в пресс-службе.

По информации УМВД, предположительно, нападение совершили те же лица, что застрелили двух полицейский 4 апреля.



Как уточнил старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай, "ликвидированный предварительно опознан как один из ранее объявленных в розыск по уголовному делу". Остальным участникам перестрелки удалось скрыться, они завладели оружием сотрудников правоохранительных органов, сообщил Хегай.



Как сообщил источник, убитый предварительно опознан как Рамзан Кукулаев. "Машина преступников, которые сегодня ночью совершили нападение на сотрудников Росгвардии, найдена брошенной. Это Renault Logan. Также опознан убитый бандит - это Рамзан Кукулаев", - уточнил источник.



Следственные органы по факту инцидента возбудили уголовное дело по статьям 317, 226 и 222 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хищение оружия", "Незаконное хранение оружия и боеприпасов").



В Минздраве региона заявили, что были госпитализированы мужчины 1993, 1982 и 1985 годов рождения. Двое из трех раненых в настоящее время находятся в тяжелом состоянии в реанимации. "Двое раненых бойцов Росгвардии в реанимации, они в тяжелом состоянии, еще один находится в отделении челюстно-лицевой хирургии, у него сочетанные травмы", - сказали в ведомстве.



Ранее сообщалось, что 4 апреля в Астрахани неизвестные совершили вооруженное нападение на двух сотрудников ДПС, которые приехали на оформление ДТП. Злоумышленники произвели несколько выстрелов, в результате которых полицейские скончались на месте. В международный и федеральный розыск объявлены четыре человека, подозреваемых в нападении.



Ранее в КНБ РК прокомментировали информацию о том, что уроженцы Казахстана подозреваются в расстреле полицейских в Астрахани. Сообщалось, что один из разыскиваемых по подозрению в убийстве полицейских в Астрахани обнаружен в Атырауской области. Установлено, что Гизатов прибыл на территорию республики 31 марта для работы вахтовым методом на одном из предприятий. По предварительным данным, он участия в вооруженном нападении не принимал, уточнили в КНБ.