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Расширяющий список террористических преступлений против морских судов протокол ратифицировал Сенат

1 Марта 2018 11:54 626
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Расширяющий список террористических преступлений против морских судов протокол ратифицировал Сенат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК ратифицировали протокол  к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, представляя на пленарном заседании палаты законопроект  «О ратификации Протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства» отметил, что протокол предусматривает расширение списка преступлений, классифицируемых в качестве террористического акта, обязательства  государств-участников по законодательному закреплению ответственности лиц за их совершение, а также определяет механизм взаимного сотрудничества государств - участников для предотвращения или пресечения террористического акта.

«Этот протокол является адекватной реакцией мирового сообщества на пресечение незаконных актов с судами. Протоколом определяются механизмы реагирования и оказания взаимной помощи при нападении на судно», - пояснил Женис Касымбек.

Министр добавил, что  на сегодняшний день участниками протокола являются свыше 40 государств, и, что особенно важно -  все страны Черноморского и Балтийского регионов.

 

 

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Ключевые слова: Сенат, Безопасность,
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Автор:

Серик Сабеков

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