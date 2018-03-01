Расширяющий список террористических преступлений против морских судов протокол ратифицировал Сенат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК ратифицировали протокол к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, представляя на пленарном заседании палаты законопроект «О ратификации Протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства» отметил, что протокол предусматривает расширение списка преступлений, классифицируемых в качестве террористического акта, обязательства государств-участников по законодательному закреплению ответственности лиц за их совершение, а также определяет механизм взаимного сотрудничества государств - участников для предотвращения или пресечения террористического акта.

«Этот протокол является адекватной реакцией мирового сообщества на пресечение незаконных актов с судами. Протоколом определяются механизмы реагирования и оказания взаимной помощи при нападении на судно», - пояснил Женис Касымбек.

Министр добавил, что на сегодняшний день участниками протокола являются свыше 40 государств, и, что особенно важно - все страны Черноморского и Балтийского регионов.