Расширение Транскаспийского международного транспортного маршрута расмотрели в Киеве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Киеве обсуждены вопросы эффективного использования мощностей Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Об этом сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Руководители железнодорожных администраций Казахстана, Украины, Азербайджана, Грузии К.Алпысбаев, В.Балчун, Д. Гурбанов, М.Бахтадзе встретились с Премьер-Министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

В ходе встречи он обсудили вопросы наращивания грузопотоков между странами, эффективного использования потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Отмечалась важность ТМТМ как одного из перспективных транспортных коридоров Евразии и подчеркивалась необходимость использования его возможностей, активизации деятельности по привлечению грузопотоков в данном направлении.

Стороны договорились продолжить работу по расширению географии сотрудничества в рамках проекта ТМТМ для продления маршрута и выхода в страны ЕС.

Создание максимально благоприятных условий для пользователей транспортных услуг будет способствовать повышению эффективности, росту конкурентоспособности коридора. В частности, предоставление перевозчикам комплекса услуг в режиме «единого окна», расширение спектра предложений для них, оптимизация и унификация обязательных процедур при транспортировке грузов и др.

Кроме того, обсуждены вопросы развития инфраструктуры ТМТМ, наращивания транзитных грузопотоков по международным транспортным коридорам «Запад - Юг» и «Север-Юг».

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.