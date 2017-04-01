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Расширение Транскаспийского международного транспортного маршрута расмотрели в Киеве

11 Апреля 2017 19:50 153

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Киеве обсуждены вопросы эффективного использования мощностей Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Об этом сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Руководители  железнодорожных администраций Казахстана, Украины, Азербайджана, Грузии К.Алпысбаев, В.Балчун, Д. Гурбанов, М.Бахтадзе  встретились с Премьер-Министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

В ходе встречи он обсудили  вопросы  наращивания грузопотоков между странами, эффективного использования потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Отмечалась  важность  ТМТМ как одного из перспективных  транспортных коридоров Евразии и подчеркивалась  необходимость использования его возможностей, активизации деятельности по привлечению грузопотоков в данном направлении.    

Стороны договорились продолжить работу по расширению географии сотрудничества в рамках проекта ТМТМ для продления маршрута и выхода в страны ЕС.

Создание максимально благоприятных условий для пользователей транспортных услуг будет способствовать повышению эффективности, росту   конкурентоспособности коридора.  В частности, предоставление перевозчикам комплекса услуг в режиме «единого окна», расширение спектра предложений для них, оптимизация и унификация обязательных процедур при транспортировке грузов и др. 

Кроме того,  обсуждены вопросы развития инфраструктуры ТМТМ, наращивания транзитных грузопотоков по международным транспортным коридорам  «Запад - Юг» и «Север-Юг».

По итогам встречи  подписан соответствующий  протокол. 

 

 

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, КТЖ, Транспорт,
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