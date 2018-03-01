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Раскрыто разбойное нападение на пенсионера в ВКО

20 Марта 2018 10:17 346
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Раскрыто разбойное нападение на пенсионера в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области задержали троих злоумышленников, подозреваемых в разбойном нападении на пенсионера, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел.

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«8 марта в полицию обратился 59-летний житель пригорода Усть-Каменогорск, который сообщил, что в дом, где он проживает, на него напали неизвестные лица в масках, угрожая пистолетом, связали руки и ноги скотчем. Похитив крупную сумму денег и золотые изделия, злоумышленники скрылись. При этом они угнали автомобиль потерпевшего, припаркованный во дворе», - отметили в полиции.

Выяснилось, что злоумышленники, на полпути оставили угнанный автомобиль в районе моста недалеко Каменного карьера. Позже ущерб был оценен более чем в 1, 5 миллиона тенге.

В ходе оперативных поисков были задержаны три человека, которые по предварительному сговору совершили вооруженное ограбление. Двое из них  - жители Восточного Казахстана, третий - уроженец Алматинской области.

Все трое задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Им по 23, 31 и 35 лет, двое ранее были судимы.

Похищенное частично изъято.

Сейчас идет досудебное расследование по части 4 статьи 192 УК РК (разбой, совершенный группой лиц).

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
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Автор:

Людмила Малько

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