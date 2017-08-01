Раскрыта необычная связь между курением и плохим здоровьем стариков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Активное курение сигарет в пожилые годы повышает вероятность развития старческой хрупкости костей и частоту появления переломов костей примерно на 60%, говорится в статье, опубликованной в журнале Age and Ageing. Об этом передает РИА Новости.

«Наше исследование показывает, что активное курение является фактором риска в развитии старческой хрупкости. Главной причиной ее развития, скорее всего, является хроническая обструктивная болезнь легких, развивающаяся благодаря курению. Стоит отметить, что бывшие курильщики не страдали от подобных проблем», - заявил Готаро Коджима (Gotaro Kojima) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).



Со времен Колумба и «открытия» табака европейцами среди многих людей бытовало представление о том, что курение в «разумных пределах» является полезным, а не вредным для здоровья. В результате этого к концу 19 века больше половины населения Европы и Америки, в том числе и женщины, были курильщиками, и только в середине 20 века ученые смогли убедить публику в том, что курение является смертельно опасным для организма.



Как показывают последние исследования, помимо повышенной вероятности развития рака легких, курение также в разы повышает вероятность развития инфаркта в восемь раз в преклонные годы жизни и утраивает шансы выпадения зубов. Кроме того, табак и никотин влияют на жизнь не только самих курильщиков, но и их еще не родившихся детей, меняя структуру белковой «упаковки» ДНК в их половых клетках.



Коджима и его коллеги открыли еще один негативный пример влияния табака на здоровье человека, наблюдая за жизнью примерно 2,5 тысяч пожилых курильщиков, живущих на территории Великобритании с 2002 года по сегодняшний день.



В рамках этого проекта британские медики следили не только за различными изменениями в состоянии здоровья этих людей, но и за тем, как часто они получали тяжелые травмы и переломы, а также резкими изменениями в массе их тела и в общем самочувствии.



Как показал анализ итогов этих наблюдений, пожилые люди, продолжающие курить, заметно чаще страдали от переломов, общей слабости, резкого уменьшения массы мускулов и остальных тканей тела при наступлении старости и прочих симптомов, ассоциирующихся со старческой хрупкостью.



По словам ученых, эти данные указывают на то, что курящие люди в среднем примерно на 60% чаще становятся жертвами подобных проблем в пожилые годы жизни, чем их некурящие сверстники, обладающие схожим образованием, уровнем достатка и диетическими привычками.



Что интересно, британские пенсионеры, прекратившие курить за несколько лет до начала этих опытов, не страдали от подобных проблем. Как предполагают ученые, это связано с тем, что они так защищали себя от хронической обструктивной болезни легких, при развитии которой дыхательные пути постепенно сужаются из-за воспаления легочных тканей.



По этой причине ученые рекомендуют всем пожилым людям отказываться от табака, чтобы избежать появления подобных проблем в будущем, многие из которых могут стать фатальными для них из-за того, что кости и мышцы пожилых людей заживают гораздо хуже, чем у молодых мужчин и женщин.