«Раскручивать» местных артистов поручил аким Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании в областном акимате обсудили подготовку к проведению Дней культуры СКО в рамках специализированной международной выставки «ЭСКПО-2017» в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По информации и.о. руководителя управления культуры, архивов и документации Зауре Нурмукановой в мероприятии примут участие более 400 представителей сферы культуры. Дни культуры разделены на два основных блока: экспозиционно-выставочный и театрально-концертный.



В национально-культурном комплексе «Этноауыл», расположенном на территории городского ипподрома «Қазанат», пройдет выставка-ярмарка изделий из войлока, кожи, дерева, бересты, керамики, кузнечного дела.



«Будет организована историческая музейная выставка «Атамекен. Земля отцов». Выставка познакомит посетителей с материальной и духовной культурой казахского народа северного региона, представленная экспонатами из фондов музея: предметы национальной охоты с ловчими птицами, конская упряжь, вооружение батыров, мужская и женская одежда, кухонная утварь, музыкальные инструменты, картины художников Северного Приишимья», - рассказала Зауре Нурмуканова.



На выставке планируется продемонстрировать свыше 700 изделий. Посетители смогут приобрести изделия ручной работы и поучаствовать в мастер-классах по традиционному прикладному искусству.



В рамках Дней культуры в столице пройдут праздничные концерты творческих коллективов области, будут подготовлены театральные постановки и организованы различные спортивные состязания на территории ипподрома «Қазанат» и выставка областного архива «Қазақстанның жаңа тарихи белесі - Новые вехи истории Казахстана».



Жители и гости Астаны смогут ознакомиться с картой сакральных мест Северного Казахстана, уникальными документами на латинице, редчайшими материалами о поэте Магжане Жумабаеве.



В гала-концерте «Қызылжар елі - Жемчужина Казахстана» примут участие звезды-земляки Северного Казахстана - заслуженный деятель РК Азамат Жылтыргузов и Даурен Глымов. При содействии Штаба «ЭКСПО» выступят две группы казахстанской эстрады «Ринго» и «Аюми».



Кумар Аксакалов отметил, что необходимо поддерживать артистов - выходцев из Северо-Казахстанской области в продвижении их на республиканский уровень.



«Нужно заняться отбором, пропагандой, продвижением наших звезд. Они есть, им нужно помогать, их нужно раскручивать», - отметил Кумар Аксакалов.