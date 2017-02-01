Расходы на образование составили почти треть бюджета Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На отчетной встрече с жителями Петропавловска аким города Марат Тасмаганбетов рассказал, что на сферу образования в 2016 году выделено 7,7 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава областного центра СКО отметил, что эта сумма составляет 28,7% от общего объема бюджета города. В прошлом году на капитальные и текущие ремонты в 27 образовательных учреждениях было выделено 295 млн тенге, что в 4 раза выше уровня 2015 года.

В 2016 году в Петропавловске открылись 682 места в детских садах. Охват дошкольным воспитанием детей от 1 до 6 лет составляет 55%, детей от 3 до 6 лет - 93,3%. Решить проблему с обеспечением детей последней категории местами в детских садах городской глава пообещал к 2019 году. Марат Тасмаганбетов отметил, что для этого разработан поэтапный план ввода дошкольных учреждений. Большие надежды возлагаются на государственно-частное партнерство.

Более 130 млн тенге потрачено на приобретение учебников и учебно-методических комплексов. В прошлом году школы города пополнились 392 единицами компьютерной техники.

«В целях обеспечения антитеррористической защищенности, в образовательных учреждениях установлены 1523 камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, произведена замена видеорегистраторов с сохранением памяти на срок 30 дней», - сказал аким Петропавловска.

Коснулся в своем отчете глава города и подростковой преступности. По его данным, анализ оперативной обстановки среди несовершеннолетних показал, что в Петропавловске отмечается снижение преступлений, совершенных подростками. В 2016 году их было зарегистрировано 16 против 39 в 2015-м.

«В течение года на постоянной основе проводились профилактические мероприятия с несовершеннолетними. Был организован 281 рейд, в результате которых выявлены и поставлены на учет 85 несовершеннолетних», - отметил Марат Тасмаганбетов.

Вторая отчетная встреча акима Петропавловска проходила для жителей микрорайонов, расположенных в границах улиц Мусрепова-Мира-Абая-Ауэзова. Как на первом отчете, большинство вопросов жителей города были адресованы коммунальным службам.