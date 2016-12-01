Раненого главу облздрава Павлодарской области доставили санавиацией в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Нурлан Касимов, получивший ранение плеча, доставлен в Астану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26 декабря Н.Касимов транспортирован по линии республиканской санитарной авиации в республиканский центр травматологии. Оказана медицинская помощь в полном объеме. Состояние - стабильное», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

По данным пресс-службы, 51-летний Нурлан Касимов был госпитализирован 25 декабря 2016 года в травматологическое отделение областной больницы им. Г.Султанова.

Ранее сообщалось, что глава облздрава ранил себя в результате неосторожного обращения с охотничьим оружием. После охоты он разбирал оружие.