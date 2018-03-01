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Раллийная «Астана» прекратила существование

2 Марта 2018 16:52 579
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Раллийная «Астана» прекратила существование

АСТАНА. КАЗИФНОРМ - Президентский клуб «Астана» сообщил о приостановлении деятельности команды по ралли-рейдам «Астана» в связи с сокращением финансирования своих спортивных проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

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«Раллийная «Астана» была важным и высоко результативным проектом, который приносил в копилку столичного бренда множество крупных побед с самых престижных соревнований по всему миру», - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что «Астана» была первой и единственной командой, которая представляла Казахстан, и в частности, его столицу, на самом популярном и опасном ралли-марафоне мира - «Дакар».

«Помимо успешных спортивных показателей, команда производила фурор и на медийной платформе - капитан команды Артур Ардавичус вел эксклюзивный live-блог «от первого лица» с международных ралли-марафонов «Дакар» и «Шелковый путь». Подобный формат медийного освещения обрел популярность среди зрителей интернет-платформы Youtube», - написано в сообщении.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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