АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Раков стал серебряным призером Grand Prix в Анталии, сообщает sports.kz.

В Анталии на международном турнире «Grand Prix» были разыграны медали в весовых категориях до 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин и до и свыше 78 кг у женщин.

Серебряную медаль завоевал выступающий в весе до 100 кг казахстанец Максим Раков. В полуфинале он одолел спортсмена из России Нияза Ильясова. В финале Раков встретился с дзюдоистом из России Адланом Бисултановым и проиграл схватку с очком вазари.