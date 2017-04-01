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Раков стал серебряным призером Grand Prix в Анталии

Раков стал серебряным призером Grand Prix в Анталии
9 Апреля 2017 22:25 79

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Раков стал серебряным призером Grand Prix в Анталии, сообщает sports.kz.

В Анталии на международном турнире «Grand Prix» были разыграны медали в весовых категориях до 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин и до и свыше 78 кг у женщин.

Серебряную медаль завоевал выступающий в весе до 100 кг казахстанец Максим Раков. В полуфинале он одолел спортсмена из России Нияза Ильясова. В финале Раков встретился с дзюдоистом из России Адланом Бисултановым и проиграл схватку с очком вазари.

 

Ключевые слова: Спорт,
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