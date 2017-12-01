Ракета-носитель «Зенит-2SБ» вывезена на стартовый комплекс Байконура
БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску заключительного пуска 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
24 декабря 2017 года ракета-носитель «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат-СБ», предназначенной для вывода на орбиту космического аппарата «Ангосат», была вывезена и установлена на стартовом комплексе площадки 45 космодрома Байконур.
Пуск запланирован в ночь на 27 декабря 2017 года, в 01 час 00 минут по времени Астаны.
Космический аппарат «Ангосат» создан российской космической корпорацией «Энергия» в интересах Республики Ангола. Спутник предназначен для обеспечения вещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территории Республики Ангола, а также всего африканского континента.
Проект «Ангосат» предусматривает не только создание спутника связи с ретранслятором, его запуск на геостационарную орбиту, но и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.
Ракета космического назначения «3eнит-2SБ» была разработана конструкторским бюро «Южное» (Днепропетровск, Украина) в рамках проекта «Наземный старт» для запусков космических аппаратов с космодрома Байконур на низкие, средние и высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты. Изготавливалась также в Днепропетровске в производственном объединении «Южный машиностроительный завод», входит в состав семейства ракет, работающих на нетоксичных компонентах топлива (жидкий кислород и керосин).
Впервые ракета-носитель «Зенит» применялась вместе с разгонным блоком «Фрегат» в январе 2011 года при выведении российского гидро, метеорологического геостационарного спутника «Электро-Л».
Разгонный блок «Фрегат-СБ» является модернизированным (с увеличенным запасом топлива) вариантом РБ «Фрегат», адаптированным для применения в ракетах более тяжелых и грузоподъемных, чем РН типа «Союз» (для которых изначально разрабатывался «Фрегат»), в частности таких, как «Зенит».
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