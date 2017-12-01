Ракета Falcon 9 с десятью спутниками связи стартовала с базы в Калифорнии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компания SpaceX запустила в пятницу ракету-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT, передает ТАСС.

Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), его трансляцию SpaceX вела на своем сайте.

Первая ступень ракеты уже использовась при запуске в июне 2017 года и была возвращена на Землю. На этот раз осуществлять ее управляемый спуск не планируется.

Новейшие телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной телефонной связи, базирующийся недалеко от Вашингтона в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать 81 спутник Iridium NEXT.

Запуск, по меньшей мере, 75 таких аппаратов поручен SpaceX. Как ожидается, все эти аппараты будут находиться на орбите к середине 2018 года.

Фото: © Flickr/SpaceX