Рак крови: Как борются с ним дети в Астане   

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно 4 февраля во всем мире отмечают день борьбы против онкозаболеваний. Таким образом, мировое сообщество стремится привлечь внимание к предотвращению, выявлению и лечению рака.





В поддержку этого дня МИА «Казинформ» подготовил репортаж из отделения онкогематологии №1 Научного центра материнства и детства. Чаще всего пациентами отделения являются дети от 1 года до 7 лет, которым был поставлен диагноз лейкоз, или как его называют в простонародье - рак крови.







Здесь получают бесплатное лечение дети с острым лимфобластным лейкозом, острым миелобластным лейкозом и другими заболеваниями.





В настоящее время из 30 коек в основных палатах заняты 27. Дети лежат по двое (изолируют ребёнка при ухудшении анализов). Двое юных пациентов и их родители согласились рассказать немного о себе.





Трофим, 4 года. Диагноз - острый лимфобластный лейкоз.







Впервые поступил почти год назад - 24 марта. По анализам был соотнесён в группу высокого риска, прошел 7 курсов химиотерапии. Сейчас он на стадии ремиссии. Далее планируется лучевая терапия и долгожданная выписка. Они вместе с мамой приехали из Кокшетау. Трофим выглядит немного полным ребёнком, но это из-за химиотерапии. После отмены гормонов его внешний вид вернётся к обычному состоянию.





Мадияр, 17 лет. Диагноз - острый лимфобластный лейкоз.







Поступил 15 декабря прошлого года. Закончил второй блок химиотерапии. Теперь две недели ему можно побыть дома, чтобы восстановиться. Ожидается улучшение анализов.

В целом в стенах больницы дети со стандартной и промежуточной группами риска находятся 9 месяцев, высокой группой риска - 12 месяцев. Дети с рецидивом в зависимости от вида лейкоза лечатся ещё от 4 до 6 месяцев, некоторые идут на пересадку костного мозга. На операцию идут после подготовки - курса химиотерапии и в период ремиссии.





Здесь же есть шесть палат для пациентов перенёсших трансплантацию костного мозга. Из них на сегодня занята только одна: девочку после курса химиотерапии беспокоит рвота. За пациентами ведётся круглосуточное видеонаблюдение.









Палаты полностью стерильны, после операции в зависимости от вида диагноза и состояния, ребёнок проводит в ней 15-20 дней, избегая контактов извне. Препараты и продукты питания проходят не напрямую в палату, а через специальную комнату, которую медики называют шлюзом.







Пересадки костного мозга в Астане делаются с 2010 года, их количество начало увеличиваться в 2015 году после постройки здесь комплекса чистых помещений. Всего было проведено 19 пересадок: 9 алло (когда донорами являются родной брат или сестра), 2 гапло (когда донорами являются мама или папа) и 8 ауто (когда пациент является сам себе донором). В августе прошлого года была проведена одна неродственная пересадка девочке 17 лет. Донором стал гражданин РФ, но, к сожалению, возникли осложнения в виде инфекции, и она не выжила.





Всего за 2016 было пролечено 497 пациентов, из них впервые выявлены - 84. Не смогли справиться с болезнью 23 ребёнка.







«После выписки дети ещё 1,5 года в зависимости от вида лейкоза получают поддерживающую терапию, то есть принимают таблетки. Все химиопрепараты выдаются по месту жительства из госбюджета. Также есть дневной стационар, куда пациенты приезжают раз в три месяца или же по мере необходимости и получают химиотерапию. Общее выздоровление мы выставляем, когда проходит ровно пять лет с момента начала лечения. Если ребёнок был в ремиссии, не было проблем с анализами, через пять лет мы его снимаем с учёта. До этого момента ребёнок выписывается «в улучшении»», - рассказала врач онколог-гематолог Балжан Умирбекова.





Лечение в отделении - это не только бесконечные терапии и пункции, особое внимание уделяется психологическому состоянию детей. После каждой процедуры ребята из «сундучка героя» получают медали и подарки. Постоянную работу ведёт психолог Корлан Конкина, за помощью к ней обращаются и родители.















Для детей обустроен учебный класс, уроки проводятся отдельно для начальных классов и для старших. По понедельникам проходят курсы творчества, по средам - уроки английского языка, раз или два в неделю приходят медицинские клоуны и волонтеры, которые устраивают праздники. На днях спонсоры подарили отделению пуфики и кинотеатр. Теперь готовится отдельная комната, где будут показывать не только фильмы, но и проводиться тренинги для подростков, а также сказко- и музыкотерапии.









В кабинете психолога хранятся все записанные диски, сделанные фотографии, рисунки и поделки. Иногда, чтобы посмотреть на них и вспомнить своих ушедших детей сюда приходят мамы и папы. Что-то из вещей они решают забрать с собой.





