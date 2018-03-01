Рахим Ошакбаев предложил унифицировать налогообложение фонда оплаты труда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане предлагают унифицировать налогообложение фонда оплаты труда. Об этом сообщил директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев на круглом столе «Пять социальных инициатив Президента» в Доме экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан, как молодое государство, объективно имеет очень слабые институты налогового администрирования. Их нужно укреплять, безусловно, нужно сделать неотвратимыми наказания за налоговые правонарушения. Но это дело долгосрочное. Сейчас, мне кажется, наиболее адекватной была бы не прогрессивная, а горизонтальная шкала налогообложения, единая для всех», - сказал Р.Ошакбаев.

По его словам, сейчас, если человек получает доходы по трудовому договору, по каким-то другим договорам гражданско-правового характера, или ведет небольшую предпринимательскую деятельность, то у него получаются разные режимы налогообложения. И это не совсем понятно с экономической точки зрения, поскольку природа этих доходов одинакова.

Как сообщил Р.Ошакбаев, в Министерство труда и социальной защиты, и Министерство национальной экономики внесено предложение по унификации ставки налогообложения. Первым шагом может стать объединение всех налогов и отчислений из фонда оплаты труда в один платеж. Затем государство могло бы самостоятельно распределять этот платеж. Ставку при этом можно было бы сократить до 20 процентов. Это дало бы, предположительно, повышение бюджетных поступлений и увеличение количества тех, кто будет оформлять свои трудовые отношения.

Эксперт отметил, что, по данным ЕНПФ, в 2016 году 12 раз отчисления в Пенсионный фонд делали всего 1,4 миллиона человек. Притом, что в стране 6 миллионов наемных работников. Соответственно, можно прийти к выводу, что реальный объем неформально занятых наемных работников существенно превышает статистический уровень - 300-400 тысяч человек. Оказывается,

Комитет по статистике проверяет, оформлены ли трудовые отношения или не оформлены, на основе анкетирования, задавая вопрос - делает ли работодатель пенсионные отчисления. По мнению, Р.Ошакбаева, лучше опираться на данные по уплате индивидуального подоходного налога или пенсионных отчислений. Тогда будет видна реальная картина.

Р.Ошакбаев также подчеркнул, что причиной роста количества неформальных наемных работников он считает высокую нагрузку на фонд оплаты труда. Поэтому инициатива Президента по ее снижению абсолютно своевременна. Правительство может пойти дальше и провести комплексный анализ проблемы, потому, что, если решается проблема рабочих, у которых зарплата меньше 65 тысяч тенге в месяц, то те, кто получает выше, они остаются в этом же режиме.