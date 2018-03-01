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Рахат Ахмет: Все казахстанцы должны посмотреть фильм «Тар заман»

2 Марта 2018 20:56 306
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Рахат Ахмет: Все казахстанцы должны посмотреть фильм «Тар заман»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Весь казахстанский народ должен обязательно посмотреть фильм «Тар заман». Такое мнение высказал директор образовательного центра «Argumentum.kz» Рахат Ахмет в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ»

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Отметим, Р.Ахмет уже несколько дней пропагандирует этот фильм. Кроме того, по инициативе нескольких жителей Караганды показ фильма продлен еще на два дня.

«Сейчас фильм «Тар заман» показывают в Караганде. Вообще, до этого фильм был отдан в прокат на одну неделю. За семь дней фильм показали три раза. В первый день на просмотре было всего два человека, на следующий день - один я. На третий день зрителей тоже было мало. В Караганде показ фильма «Тар заман» был назначен на 14-00 часов в кинотеатре «Сарыарка». Я выложил в социальную сеть видео, где я один сижу в зале. Полностью посмотрел фильм в одиночку, но когда вышел из зала, решил, что такое произведение обязательно должны увидеть жители города. В тот день нас собралось несколько человек и мы арендовали кинотеатр на два дня. Всего мы купили 280 билетов. Эти билеты мы раздали учителям и школьникам», - сказал Р.Ахмет.

По его мнению, реклама отечественного фильма в городе велась не на должном уровне.

«Я написал о фильме «Тар заман» в Фейсбук и заметил, что люди только от меня узнали, что такой фильм есть. В частности, похоже, что реклама не велась как следует, то есть, люди о фильме не слышали. Честно говоря, это меня задело. Сейчас я в кинотеатре. Дети с интересом смотрят фильм. Этот фильм понравился и мне, и детям, и учителям», - сказал директор образовательного центра.

Кроме того, Рахат Ахмет сообщил, что намерен заняться рекламированием отечественных фильмов.

«Поскольку я работаю в образовательном центре для детей, прежде всего, считаю, что подрастающее поколение важно воспитывать в духе патриотизма. В связи с этим, мы обращаем внимание на национальные ценности. Например, среди учащихся старших классов есть и такие, что не знают, кто такой Мухтар Ауэзов. Конечно, это не может нас не задевать. Поэтому, думаю, что фильм «Тар заман» вносит свой вклад в нашу работу. В будущем намерен заняться пропагандой отечественных фильмов и другой продукции. А пока занимаемся разработкой концепции этой работы», - сказал Рахат Ахмет.

Как сообщалось ранее, телесериал «Тар заман», рассказывающий о судьбе деятелей движения Алаш, начнут показывать с 26 марта на национальном телеканале «Казахстан». Фильм состоит из 14 эпизодов. Сейчас сокращенный вариант сериал показывают, как фильм, в кинотеатрах.

Автор: Руслан Ғаббасов

 

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Ключевые слова: Рухани жаңғыру, Культура,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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