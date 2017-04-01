Работы об ЭКСПО и Универсиаде создали дети с особыми потребностями в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Конкурс творческих работ на тему «ЭКСПО и Универсиада - имиджевые проекты Казахстана» для детей с особыми образовательными потребностями прошёл в ПГУ имени С. Торайгырова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано для детей с ограниченными возможностями, обучающимися в специализированных организациях Павлодарской области, в том числе для детей с нарушением слуха.



«Конкурс должен был помочь создать условия для формирования эстетического и художественного воспитания обучающихся, сориентировать творческие работы на достижение современного национального воспитательного идеала, развить способности и таланты одарённых детей, а также показать их достижения и создать среду для творческого общения», - говорят организаторы конкурса - преподаватели кафедры психологии и педагогики Павлодарского госуниверситета. По словам кандидата педагогических наук, профессора кафедры психологии и педагогики ПГУ Сауле Ксембаевой, важно, чтобы дети не оставались за кадром и не были изолированы от мира.



«Часто дети остаются один на один в стенах своих школ-интернатов, редко могут участвовать в мероприятиях, проводимых в других организациях, - отметила она. - С целью социализации детей и людей с ограничениями здоровья в жизни общества наши студенты в рамках дуального обучения посещают областной дом для пожилых людей, дом юношества, женский клуб «Томирис» и другие специализированные организации. Наша цель - создать благоприятные условия для людей с ограниченными возможностями, чтобы они чувствовали себя свободными в социуме, причастными к различным творческим проектам. Посмотрите на наших конкурсантов. Как они рисуют, вышивают, создают своими руками настоящие предметы искусства - к нам на конкурс поступило более 70 работ. Приятно, что статус этих ребят абсолютно не мешал им быть самостоятельными, активными, оптимистичными, уверенными в себе. Наша работа, безусловно, продолжится, поскольку наш главный девиз - вместе мы сможем больше!».