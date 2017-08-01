Работу спецЦонов проинспектируют с участием общественности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев проинспектировал исполнение ранее озвученных им поручений по повышению качества оказания государственных услуг и рекомендаций по проведенному внешнему анализу коррупционных рисков в столичных Центрах обслуживания населения, в том числе Специализированном, а также в Управлении госдоходов по району «Алматы» города Астана.

Об этом сообщила пресс-служба АДГСПК.



Заместитель председателя Агентства отметил, что работа по деятельности СпецЦонов начата во всех регионах страны и в ближайшее время будет проинспектирована с участием общественности.



Как отметили члены Специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии (общественность) проведенная в кратчайший срок системная работа по наведению порядка в сфере оказания госуслуг населению дала положительный эффект.



Теперь в Специализированном центре обслуживания населения (СпецЦон) дополнительно увеличены часы приема документов с 18.00 до 19.30 часов.



Кроме того, согласно рекомендациям Агентства, изменен график рабочего дня сотрудников миграционной службы в ЦОНах.



Если ранее сотрудники миграционной службы в субботу осуществляли свою деятельность лишь до 13.00 часов, в то время как сам ЦОН оказывает услуги до 20.00 часов, то теперь их график полностью синхронизирован.



Таким образом, на сегодняшний день миграционная служба в ЦОНах города Астаны начала осуществлять деятельность с 09.00 до 20.00 часов с понедельника по субботу (включительно).



Наряду с этим, в ЦОНах, а именно в секторах «ресепшн», самообслуживания и операционных залах, в целях информирования населения, размещены брошюры с информацией о возможности получения электронных услуг через портал «электронного правительства», а также проводится консультация и обучение граждан по работе с порталом «электронного правительства».

Установлены дополнительные сидячие места в залах ожидания для граждан, приведены в исправное состояние кондиционеры, установлены наглядные информационные стенды, перераспределены сектора самообслуживания, приема и выдачи документов.



Кроме ЦОНов высокая посещаемость населения наблюдается и в налоговых органах.



В этой связи, по итогам прошлого выездного межведомственного совещания (2 августа 2017 года) Департаменту государственных доходов по городу Астана в целях повышения качества оказания государственных услуг населению был дан ряд рекомендаций, большинство из которых в настоящее время исполнены.



В первую очередь созданы условия для комфортного ожидания услугополучателей, а именно внедрена электронная очередь в местах обслуживания граждан, налажена система кондиционирования воздуха в залах ожидания, вся компьютерно-копировальная техника с выходом в интернет в секторах самообслуживания приведена в рабочее состояние, устанавливаются дополнительные мультикассы.



В целях консультирования граждан в местах оказания государственных услуг, соответствующие сотрудники перемещены на первый этаж здания, что исключило необходимость гражданам «бегать» по этажам и кабинетам с целью решения своих проблем.



По итогам, заместитель председателя Агентства Алик Шпекбаев поблагодарил руководство Государственной корпорации «Правительство для граждан», Департамента государственных доходов и представителей общественности за проделанную в столь кратчайшие сроки работу по исключению коррупционных рисков, административных барьеров и бюрократических процедур при получении государственных услуг, а также по созданию благоприятных и комфортных условий для граждан.