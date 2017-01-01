Работники ЦОНов рассказали о своем новом графике  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники одного из центров обслуживания населения Астаны рассказали, как перешли на новый график, передает корреспондент МИА «Казинформ».







Напомним, с сегодняшнего дня все ЦОНы Казахстана начинают свой рабочий день с 8 утра. Такой режим продлится, пока не спадет ажиотаж из-за новых правил по временной регистрации. Только за 7, 8, 9 января зарегистрировались 40 тысяч граждан, из них временная регистрация - 19 тысяч, остальные 21 тысяча - это люди, которые узаконили положение в своих квартирах.







«Сами сотрудники, специалисты не перерабатываем. Все согласно Трудовому кодексу. Мы работаем в несколько смен, есть обеденный перерыв. Это три смены. В одну смену работают около 25 человек, принимаем в среднем 30-35 человек», - рассказал специалист Аслан Султанов.







По его словам, наибольший спрос наблюдается по услугам предоставления временной и постоянной регистрации, адресной справки, справок о недвижимости, получению паспортов и удостоверений личности.







Также он отметил, что есть льготное окно для пенсионеров, ветеранов, инвалидов, беременных женщин и женщин с детьми, которые обслуживаются без очереди.







Добавим, что в связи с принятием новых правил в миграционном законодательстве, услуги временной регистрации граждан по месту жительства находятся в ведомстве миграционной полиции МВД РК, работники которой располагаются в Центрах обслуживания населения. Для регистрации граждан по месту жительства необходимо присутствие собственника жилья, а также человека, которого необходимо прописать. Обоим при себе нужно иметь удостоверение личности, собственнику - правоустанавливающие документы на квартиру, а прописывающемуся - квитанцию об оплате государственной пошлины, которая составляет 10% от размера МРП.







