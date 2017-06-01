Работающий на электроэнергии самолет покажет Монако на ЭКСПО-2017

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - У княжества Монако один самых необычных и красивых павильонов на Международной выставке «ЭКСПО-2017», о котором авторы рассказали сегодня во время пресс-тура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В центральной инсталляции 36 пластин длиной 17 метров расположены таким образом, что имитируют движение морских волн. На них проецируется морское дно с бесчисленными кораллами, из которого на посетителей плывут громадные ее жители. Помещение даже спроектировано таким образом, что внутрь выделяется аромат моря с легким запахом йода. Видео сменяется и перед зрителями возникает природа княжества.







Есть также в павильоне зал виртуальной реальности, где гости с помощью специальных очков могут пройти экскурсию по Монако почти с полным ощущением присутствия. «Я каждый день прихожу на этот аттракцион. Понимаете, ощущение того, что я будто бы телепортировался в мою страну. Даже, можно сказать, по-новому открываю для себя Монако. Это самый популярный аттракцион среди наших гостей», - рассказал корреспонденту Казинформа заместитель комиссара павильона Александр Бокийон.

В павильоне гостям покажут и расскажут о проекте расширения территории Монако. «В нашу страну постоянно пребывают новые жители. Это - одна из самых густонаселенных стран на планете. Поэтому периодически приходится расширять свою территорию. Мы хотим показать, какие новые технологий сегодня можно использовать для того, чтобы достраивать город на море. Естественно, на этой территории не будут нарушены никакие экологические нормы», - рассказал он.





Еще один интересный мультимедийный сектор - это «зеленая» лаборатория - интерактивная доска, которая рассказывает о лучших практиках княжества в продвижении к альтернативной экономике. Один из них - «Формула E» - класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами.



«Вы также увидите самолет, который, работая на солнечной энергии, пересек океан. Узнаете о Фонде принца Альбера Второго, занимающего в том числе экологическими инициативами, а также перерабатывающими заводами. Последняя экспозиция - это велосипед, работающий на солнечной энергии. Его создали ученики технического лицея Монако. Таким образом, представители княжества хотят показать о том, что молодое поколение уже вовлечено в «зеленую» экономику и заинтересованы, чтобы двигаться в этом направлении. Рамка сделана из бамбука - экологически чистого материала, сам велосипед работает на солнечной энергии», - рассказал Александр Бокийон.

