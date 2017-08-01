Работать без потери стажа и пенсии позволят гражданам стран ЕАЭС 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министры государств-членов Евразийского экономического союза обсудили проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не до конца у нас еще решены вопросы общего рынка трудовых ресурсов. Договор о пенсионном обеспечении также сейчас обсудили в узком формате. На национальном уровне у нас появляются проблемы по признанию квалификации: это касалось вопроса водительских удостоверений. Я думаю, с учетом мнений, которые были высказаны, решение будет принято уже в ближайшее время», - сказал Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета.





Как ранее сообщалось, сегодня планировалось заслушать информацию комиссии о ходе согласования проекта Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. Стоит отметить, что, по словам авторов, договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС направлен на обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения. После вступления в силу договора будет реализована возможность работать в любой стране ЕАЭС без потери трудового стажа и пенсии на время трудоустройства в другом государстве-члене ЕАЭС.