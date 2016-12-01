Работа по поиску останков Кенесары хана будет продолжена - Мухамедиулы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работы по возвращению останков Кенесары хана будут продолжены. Об этом сегодня заявил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на пресс-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поиски останков Кенесары будут продолжены. Но сейчас мы не можем конкретно сказать, что здесь они находятся, что есть такие факты. Но полностью опровергнуть этого мы тоже не можем, на это нет ни у кого права, это было бы неправильным», - сказал Арыстанбек Мухамедиулы, отвечая на вопросы журналистов.

Министр добавил, что на сегодня учеными ведется работа по возвращению личных вещей Кенесары хана.

«Помимо черепа Кенесары хана есть вещи, которыми он пользовался, мы сейчас над этим работаем. К примеру, есть ружье Кенесары, его письма, в этом направлении мы проводим большую работу. По останкам Кенесары тоже учеными ведется работа», - добавил Арыстанбек Мухамедиулы.