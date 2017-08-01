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Рабочих засыпало грунтом в траншее в Западном Казахстане

Рабочих засыпало грунтом в траншее в Западном Казахстане
16 Августа 2017 06:22 280

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рабочих засыпало грунтом при проведении работ в траншее в Западно-Казахстанской области. Один человек погиб на месте, двое госпитализированы в больницу, сообщает портал "Мой ГОРОД".

Как сообщили в местной полицейской службе ДВД ЗКО, сообщение о происшествии им поступило в 17.30 часов 15 августа.

"Рабочие АО «Аксайжылукуат» проводили работы в траншее по улице Советской. Внезапно упавшей стеной их засыпало грунтом. Один человек погиб на месте, двое мужчин в тяжелом состоянии были госпитализированы в центральную районную больницу Аксая. По факту начато уголовное расследование по статье 156 ч. 3 УК РК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщил начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек Габдуллин.

Другие подробности ЧП выясняются.

 

Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
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