QR-коды присвоят домам и соцобъектам в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Внедрение проекта «Smart city» в Костанае будет реализовано в рамках реализации Дорожной Карты по цифровизации, в рамках которой определены 10 основных направлений. Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в областном акимате аким Костаная Базыл Жакупов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, планируется многоэтажные дома и социальные объекты города оснастить QR-кодами, чтобы при наведении на них каждый желающий мог узнать год строения, почтовый индекс, участкового полицейского или врача, которые обслуживают жителей данного дома.

«На сегодняшний день проведено совещание с заинтересованными организациями, определена стоимость проекта в размере 18 млн тенге, до сентября месяца текущего года планируется обеспечить аншлагами 1 100 многоэтажных жилых домов, а также государственные и социальные объекты города»,- пояснил Б. Жакупов.

В рамках реализации проекта «Smart city» создаётся интерактивная умная карта, где будут размещены все схемы улиц, коммуникаций и расположения зданий.

«Цифровая карта города, предназначена для учета объектов застройки заселенных территорий и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, которая позволит эффективно управлять городским хозяйством, в том числе отраслями жизнедеятельности. Работа по внедрению цифровой карты взаимосвязана с проектом по разработке корректировки генерального плана, рассчитанного на 2 года»,- пояснил аким.

«Умными» в городе планируют сделать и систему освещения, и светофоры. Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением с единой системой диспетчеризации управления городом позволит достичь 30%-ного снижения потребления электроэнергии. Кроме этого, освещение будет иметь режимы - вечернее, утреннее, ночное - за счет регулирование светового потока.

«Что касается светофоров, проект направлен на снижение вероятности появления заторов и сокращение задержки транспортных средств от 15 до 30%, значительно повысит безопасность, а также оперативность управления движением на дорогах», - отметил аким Костаная. - На сегодняшний день договор заключен с ТОО «МСервис КСТ» на сумму 40 миллионов тенге. До конца мая текущего года планируется привязка системы к диспетчерскому пункту акимата города».

Также в рамках проекта в пилотном варианте запущено приложение, которое включает в себя оперативное управление пассажирскими перевозками, планирование маршрутов, оперативный контроль и анализ, мониторинг нарушений, мониторинг качества предоставления услуг и норм заложенных при проведении конкурсов, анализ соблюдения ПДД. Планируется, что до конца марта этого года все маршруты города будут подключены к данной системе отслеживания.

«Разрабатывается система электронного билетирования по аналогу системы «Оңай» в Алматы, что позволит контролировать количество пассажиров и финансовые потоки автоперевозчиков»,- сказал Б. Жакупов.

К системе «Smart city» будут также подключён мониторинг деятельности экстренных служб, служб по санитарной очистке и уборке города, что позволит сократить время прибытия на вызовы и объекты.

Завершающим этапом станет внедрение мобильного приложения «Smart city Kostanay», куда будут включены все категории городских услуг - здравоохранение, образование, ЖКХ, транспорт, туризм, коммерческий сервис, новости и события, профиль пользователя, уведомления.

«Горожане путем данного приложения могут найти свою поликлинику, записаться на прием к врачу, вызвать скорую помощь на дом, узнать об адмштрафах, расписание железнодорожных и авиабилетов, произвести оплату коммунальных услуг, запись на секций, кружков»,- объяснил аким Костаная.



С целью внедрения мобильного приложения «Smart city Kostanay» до 15 марта текущего года планируется заключить договор с Центром устойчивого развития Астаны. Стоимость услуги составляет 27 миллионов тенге.



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