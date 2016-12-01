Qazkom заверил клиентов в сохранности их сбережений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Qazkom заверил, что исполняет все обязательства и гарантирует сохранность сбережений клиентов. Об этом говорится в обращении банка, которое размещено на странице Qazkom в Facebook.

"Ваше доверие - главная ценность для нас, поэтому в ответ на запросы о ситуации в QAZKOM, хотим сообщить, что банк работает в обычном режиме. Функционируют все банкоматы, проводятся платежи и переводы. Мы никогда не комментируем слухи и информацию из анонимных источников, однако, наблюдая обеспокоенность наших Клиентов в связи с публикациями в ряде СМИ, заверяем вас, банк исполняет все обязательства и гарантирует сохранность ваших сбережений. На следующей неделе мы планируем опубликовать подтвержденные аудитом итоги работы банка за 9 месяцев и ответить на другие вопросы", - отмечается в обращении Qazkom.

Как сообщалось ранее, агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Казахстан предоставил экстренный заем крупнейшему банку страны. Спасение Казкоммерцбанка, возможно, обойдется в 1,5 трлн тенге (4,5 млрд долларов). Данная операция [по спасению банка] - одна из альтернатив, обсуждаемых в настоящий момент представителями АО Казкоммерцбанк и Нацбанка РК, и может стать крупнейшей со времени глобального финансового кризиса, произошедшего 7 лет назад, когда государство предоставило 20 млрд долларов на реструктуризацию задолженности банков страны. Представители Qazkom и Нацбанка от комментариев отказались, пишет Bloomberg. При этом, отмечалось, что представители Qazkom и Нацбанка от комментариев отказались.