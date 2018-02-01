Q-pop реалити-шоу покажет телеканал QAZAQSTAN
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В эфир телеканала QAZAQSTAN выйдет реалити-шоу по музыкальному направлению Q-pop. Об этом сообщил председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ерлан Карин, рассказывая о планах телеканала на 2018 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас есть еще один подарок для нашей молодой аудитории. Вы сами знаете, в последнее время казахская музыка развивается по различным жанрам и направлениям. Одним из самых популярных направлений среди молодежи является направление Q-pop. Мы по этому направлению готовим специальный проект. Под руководством известного продюсера и музыканта Ерболата Бедельхана выйдет в эфир реалити-шоу по отбору девушек по музыкальному направлению Q-pop», - уточнил Ерлан Карин.
Отметим, что Ерболат Бедельхан является солистом известной казахстанской группы «Орда» и продюсером группы Ninety One, работающей в Q-pop направлении.
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