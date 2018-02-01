Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -5 °С
Алматы: 3 °С
USD 318.91 EUR 393.63
RUB 5.70 CNY 50.58
Скачать

Q-pop реалити-шоу покажет телеканал QAZAQSTAN

26 Февраля 2018 12:57 810
Поделиться:
Q-pop реалити-шоу покажет телеканал QAZAQSTAN

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В эфир телеканала QAZAQSTAN выйдет реалити-шоу по музыкальному  направлению Q-pop. Об этом сообщил  председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ерлан Карин, рассказывая о планах телеканала на 2018 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Турсынбек Кабатов станет ведущим субботнего шоу на телеканале Qazaqstan
«Энергетический пул» создают в Казахстане Телеканал «Балапан» ищет ведущих среди детей

«У нас есть еще один подарок для нашей молодой аудитории. Вы сами знаете, в последнее время  казахская музыка развивается по различным жанрам и направлениям. Одним из самых популярных направлений среди молодежи  является  направление  Q-pop. Мы по этому направлению готовим специальный проект.  Под руководством известного продюсера и музыканта Ерболата Бедельхана выйдет в эфир реалити-шоу по отбору девушек по музыкальному направлению Q-pop», -  уточнил Ерлан Карин.

Отметим, что Ерболат Бедельхан является солистом известной казахстанской группы «Орда» и продюсером группы Ninety One, работающей в Q-pop направлении.

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Культура, СМИ,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив