Пятерых экстремистов осудили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Жамбылский районный суд вынес решение по делу 5 членов экстремистской группировки «Таблиги джамаат», передает МИА «Казинформ».

С. Еринбетов осужден на 3 года, А.Абдуллаев приговорен к 2,5 годам, П. Гафуров - 2 годам, О. Коштыбаев и А. Байтурынов - к 1,5 годам лишения свободы.

Все осужденные осуществляли в Алматинской области нелегальную миссионерскую деятельность экстремистской группировки «Таблиги джамаат»: привлекали новых последователей, распространяли и обучали идеологии.

Напомним, 26 февраля 2013 года решением Сарыаркинского районного суда Астаны вынесено решение о запрете деятельности организации «Таблиги джамаат» в Казахстане.

Также деятельность экстремистского движения объявлена вне закона в Узбекистане и России.