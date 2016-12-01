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Пятерых экстремистов осудили в Алматинской области

Пятерых экстремистов осудили в Алматинской области
28 Декабря 2016 18:21 187

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Жамбылский районный суд вынес решение по делу 5 членов экстремистской группировки  «Таблиги джамаат», передает МИА «Казинформ».

С. Еринбетов осужден на 3 года, А.Абдуллаев приговорен к 2,5 годам, П. Гафуров -  2 годам, О. Коштыбаев и А. Байтурынов - к 1,5 годам лишения свободы. 

Все осужденные осуществляли в Алматинской области нелегальную миссионерскую деятельность экстремистской группировки «Таблиги джамаат»: привлекали новых последователей, распространяли и обучали идеологии.

Напомним, 26 февраля 2013 года решением Сарыаркинского районного суда Астаны вынесено решение о запрете деятельности организации «Таблиги джамаат» в Казахстане.

Также деятельность экстремистского движения объявлена вне закона в Узбекистане и России. 

Ключевые слова: Суды, Алматинская область,
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