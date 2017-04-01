Пятерых детей со льда Иртыша сняли спасатели в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Во время проведения рейдов в выходные дни спасатели в очередной раз сняли со льда пятерых детей в возрасте 12 - 15 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из опасных мест в Павлодаре зимой остаются набережная и территория городского пляжа, где тёплая вода с АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» города Аксу не позволяет льду формироваться в полном объёме, и он хрупок вплоть до полного его таяния, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. Сотрудники оперативно-спасательного отряда постоянно проводят рейдовые мероприятия, устанавливают предупреждающие знаки, но, несмотря на это дети, увлекаемые острыми ощущениями, устраивают прогулки по опасному льду. Во время проведения рейдов в выходные дни спасатели в очередной раз сняли со льда пятерых детей, 2002-2005 годов рождения. С ними была проведена беседа.

Последний лед на воде всегда опасен, напомнили в ДЧС. Весной лёд ещё довольно толст. Но такая картина очень обманчива - это только кажущая безопасность. Лёд, пропитанный водой и согретый солнцем, меняет свою структуру, а «нагруженный» сугробом становится очень хрупким. У провалившегося под лёд человека мало шансов выжить, поскольку вода ещё ледяная, а лёд уже хрупок, что делает невозможным передвижение по нему спасателей. Унесённого под лёд быстрым течением воды человека практически нельзя спасти. ДА и на самоспасение у него крайне мало шансов, потому как между водой и льдом нет пространства, где мог бы быть столь драгоценный воздух. Оперативно-спасательный отряд департамента по ЧС Павлодарской предупреждает жителей региона об опасности выхода на лёд.