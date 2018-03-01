Пять инициатив направлены на повышение качества жизни казахстанцев - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все пять инициатив Главы государства направлены на повышение качества жизни казахстанцев. Об этом заявила директор института прикладных исследований Академии государственного управления при Президенте РК Айгуль Кошербаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что все эти пять инициатив направлены на повышение качества жизни. А качество жизни - это и есть один из основных компонентов в целом конкурентоспособности нации. И когда мы говорим о том, что Казахстан должен стать конкурентоспособным, должен войти в 30-ку наиболее развитых стран мира, мы, прежде всего, также подразумеваем формат качества жизни», - сказала Айгуль Кошербаева в ходе экспертного обсуждения Пяти социальных инициатив Главы государства в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК.

Эксперт подчеркнула, что все пять социальных инициатив в первую очередь направлены на повышение качества жизни населения.

«Какие инициативы для меня оказались более актуальными? Конечно же, инициативы по новым возможностям приобретения жилья для каждой семьи. Если рассматривать в региональном разрезе, то у нас уровень обеспеченности жильем населения в каждом регионе разный. Потому что есть регионы, которые имеют порядка 22 кв. м на человека, а есть регионы, в которых этот показатель ниже - допустим, до 15 кв. м на человека. Если эта инициатива действительно будет качественно реализована, это позволит некоторым слоям населения, у которых на сегодня нет возможности приобрести жилье, достигнуть необходимого уровня и таким образом поправить свое положение», - пояснила Айгуль Кошербаева.