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Пять человек пострадали в ДТП в Алматы

1 Марта 2018 09:36 267
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Пять человек пострадали в ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пять человек  пострадали в ДТП в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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ДТП произошло на пересечении улиц Жансугурова и Мусина. По словам очевидцев, Mercedes двигался по Жансугурова в северном направлении. В этот момент в неположенном месте дорогу перебегал пешеход. Водитель не успел среагировать и затормозить, сбил девушку. По инерции иномарку развернуло на встречную полосу, где произошло столкновение с Daewoo Nexia.

В результате ДТП пострадали пять человек: пешеход, два водителя и два пассажира с обеих сторон. Пешехода с тяжелыми травмами госпитализировали.

Пять человек пострадали в ДТП в Алматы 

 

 

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Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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