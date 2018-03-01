Пять человек пострадали в ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пять человек пострадали в ДТП в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло на пересечении улиц Жансугурова и Мусина. По словам очевидцев, Mercedes двигался по Жансугурова в северном направлении. В этот момент в неположенном месте дорогу перебегал пешеход. Водитель не успел среагировать и затормозить, сбил девушку. По инерции иномарку развернуло на встречную полосу, где произошло столкновение с Daewoo Nexia.

В результате ДТП пострадали пять человек: пешеход, два водителя и два пассажира с обеих сторон. Пешехода с тяжелыми травмами госпитализировали.



