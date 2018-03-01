Пять человек пострадали в ДТП в Алматы
1 Марта 2018 09:36 267
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пять человек пострадали в ДТП в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВ пригороде Актау перевернулся газовоз Автобус столкнулся с легковушкой на трассе в ЗКО, есть пострадавшие
ДТП произошло на пересечении улиц Жансугурова и Мусина. По словам очевидцев, Mercedes двигался по Жансугурова в северном направлении. В этот момент в неположенном месте дорогу перебегал пешеход. Водитель не успел среагировать и затормозить, сбил девушку. По инерции иномарку развернуло на встречную полосу, где произошло столкновение с Daewoo Nexia.
В результате ДТП пострадали пять человек: пешеход, два водителя и два пассажира с обеих сторон. Пешехода с тяжелыми травмами госпитализировали.
Загрузка...
Читайте также
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тулекбаева Айгуль
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047